Brutale autodiefstal in Lichtervelde: “De dieven hebben dit zorgvuldig gepland”

Henk en Marieke Demeulemeester uit Lichtervelde werden vorige week het slachtoffer van een brutale autodiefstal. Enkele dieven hebben met veel geweld binnengebroken in hun huis en gingen aan de haal met waardevolle spullen, zoals portefeuilles, gsm’s, maar ook de autosleutels. Daarna kon het koppel nog de dieven met de twee auto’s zien wegscheuren.

Vorige week donderdagnacht was voor Henk en Marieke Demeulemeester een ware nachtmerrie. Midden in de nacht werden zij wakker gemaakt door heel wat lawaai. Enkele personen hadden met veel geweld de deur geforceerd om in hun huis in de Gaaipersstraat in Lichtervelde te geraken. “Ik hoorde kabaal en wilde naar beneden gaan kijken. Boven aan de trap zag ik dat er iemand binnen was. Ik heb dan onmiddellijk de hulpdiensten gebeld”, vertelt Henk.

Daarop liepen de dieven naar buiten. “Terwijl ik de hulpdiensten nog aan de lijn had, zijn ze weggevlucht. We dachten dat ze gingen wegrijden met hun vluchtauto, die voor onze deur stond. Maar plots zagen we de lichten aanspringen van onze auto’s, die op de oprit geparkeerd stonden. Daarna zijn ze met gierende banden weggereden. Het ging allemaal zo snel.

“Waarschijnlijk hadden ze het gemunt op onze wagens”

De dieven gingen er vandoor met enkele waardevolle spullen, zoals gsm’s, portefeuilles en de twee auto’s. “Ondertussen hebben ze al bepaalde documenten van ons teruggevonden, zoals identiteitskaart en bankkaarten van Mariek. Dingen waar ze niets aan hebben, die ze onderweg hebben weggesmeten. Maar we denken dat ze het vooral op onze wagens gemunt hadden. Ik rijd met een Range Rover Velar en mijn vrouw met een hybride Volvo. Misschien hebben ze ons zien rijden en zijn ze ons naar huis gevolgd om te weten waar we wonen”, gaat Henk verder.

Goed voorbereid

Henk en Marieke wonen in een wijk, die anders heel rustig is. “De dieven hadden zich voorbereid. Op een camera van een van de buren kan je in heel slechte kwaliteit zien hoe ze ‘s nachts eerst tot het uiteinde van de straat zijn gereden. Ze hadden zelfs de nummerplaat van hun vluchtauto gehaald en een van de buren gestolen om eraan te hangen. Ze hebben het duidelijk goed doordacht.”

Ondertussen werd een van de twee wagens al teruggevonden. Dat bevestigt de lokale politie. “Mijn auto zou op een afgelegen plaats gestaan hebben in de buurt van Roubaix in Noord-Frankrijk. Waarschijnlijk hebben ze die achtergelaten, omdat ze dachten dat er een tracker op zat. Op de wagen van mijn vrouw zat ook een tracker, want zo konden we zien hoe ze aan 215 kilometer per uur naar Frankrijk gevlamd hebben. Maar die hebben ze er dan kunnen afhalen. Voor zover wij weten is er van de daders helaas nog geen spoor.” De federale politie is nog volop bezig met het onderzoek en kan verder niks zeggen.

Een week later is het koppel nog niet volledig bekomen. “Op materieel vlak zijn we verzekerd, dus dat komt in orde. Maar wildvreemden, die ‘s nachts met veel geweld binnenbreken in ons huis, was een traumatische ervaring ons. Het blijft ook door je hoofd spoken. Ik slaap nu heel onrustig en kan niet meer doorslapen. Van zodra ik iets hoor, ben ik klaarwakker. Het zal nog een tijdje duren voor we het volledig verwerkt hebben”, besluit Henk.