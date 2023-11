Brugse stripverzamelaar slachtoffer van kunstroof

Onbekenden hebben voor 500.000 euro aan waardevolle strips gestolen bij een bekende Brugse verzamelaar. Politie Brugge is een onderzoek gestart. “Het gaat om een echte kunstroof, de daders wisten wat ze moesten meenemen”, zucht het slachtoffer.

De Brugse stripverzamelaar vraagt ons uitdrukkelijk om zijn naam en zijn adres niet bekend te maken. Hij durft zijn huis niet meer uit, hij is doodsbang dat hij opnieuw ongewenst bezoek zal krijgen. “De dieven hebben mijn verzameling geviseerd, het gaat niet zomaar om een banale inbraak. Politie en parket onderschatten hetgeen er gebeurd is. Dit is een kunstroof”, zegt het slachtoffer. Een deel van zijn levenswerk is gestolen.

Opdracht?

Volgens de gedupeerde verdwenen bijna al zijn originele strips, de meesten voorzien van een handtekening van de auteur. Strips en tekenplaten uit de jaren ‘40, ‘50 en ‘60. “Ik dacht eerst aan een opdracht maar het zou ook een opportune misdaad kunnen zijn waarbij er eerst een inbraak zonder diefstal was om foto’s te nemen en pas later bij een tweede inbraak dan alles mee te nemen”, laat het slachtoffer ons weten.

Ongeveer 500 originele pagina’s werden gestolen na de inbraak, het exacte aantal moet nog berekend worden. Stripliefhebbers hebben ondertussen via Facebook een oproep gelanceerd naar iedereen die in het stripmilieu zit om ernaar uit te kijken, ook om ervoor te zorgen dat ze zelf geen gestolen materiaal koopt. En in de hoop om de originelen terug te vinden die de dieven wellicht te koop zullen aanbieden.

Tekenplaten

Het gaat originele tekenplaten van onder meer Tillieux, Jije, Macherot, Vandersteen, Sleen en Bob De Moor. Politie Brugge bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de diefstal.