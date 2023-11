Brugse stripverzamelaar in zak en as na gerichte inbraak: “Een deel van mijn levenswerk is wég”

“Voor mij draait het niet om het financiële. Zelfs al krijg ik er geld voor ter compensatie, wat voor de duidelijkheid niet het geval is, die tekeningen kan ik er nooit meer mee kopen. Vooral emotioneel is het heel zwaar.” Een Brugse stripverzamelaar is het slachtoffer geworden van een, volgens de man, gerichte inbraak. De dieven gingen aan de haal met honderden originele striptekenplaten. Zijn geschatte waarde? Enkele honderdduizenden euro’s.

“Weet je, voor mij is dit niks minder dan een kunstroof. Ik weet dat er discussie over bestaat, maar strips en vooral striptekenplaten: dat is gewoon kunst. Het hangt bij veel mensen ook aan de muur, toch.”

De 76-jarige stripverzamelaar uit Brugge is duidelijk: hij is geen slachtoffer van ‘zomaar’ een inbraak. De buit is alleszins niet alledaags. De dieven namen uit het appartement van de man in Brugge vele honderden originele striptekenplaten mee. De zeventiger is nog volop bezig met het opmaken van een inventaris om te overhandigen aan de politie.

Passie voor strips

“Ik hoop dat ze de zaak serieus nemen”, zegt de man, die zijn naam liever niet in de krant ziet verschijnen. Hij is in de wereld van stripverzamelaars een bekend figuur, maar loopt daar liever niet mee te koop. “Ik ben al sinds mijn kinderjaren gepassioneerd door stripverhalen”, doet de man zijn verhaal. “Met de schaar knipte ik de verhalen uit de kranten. De koningin van Onderland van Jommeke was het allereerste verhaal dat ik op die manier uitknipte. Dan spreken we van het jaar 1959, hé. Dat waren nog andere tijden.”

De verzamelaar vertelt het met veel passie. Wat startte met strips uit de krant eindigde anno 2023 met een enorme collectie van stripalbums én originele striptekenplaten. “Zo’n 35 jaar geleden startte ik met het verzamelen van tekenplaten”, herinnert de Bruggeling zich. “Indertijd kocht je dat voor 1.000 Belgische frank. Doorheen de jaren is die markt wel sterk gestegen. Nu krijg je daar snel een tienvoud voor.”

“Ik was dan ook bijzonder trots op mijn verzameling. Wat die precies waard was, is moeilijk te zeggen. Er zaten platen bij die per stuk 100 of 200 euro waard zijn, maar evengoed van enkele duizenden euro. Ja, als je alles samentelt is de waarde toch al snel enkele honderdduizenden euro’s. (zucht) In een toevallige diefstal geloof ik niet. Het moet een bende zijn die wéét dat die platen geld waard zijn. Er was ook geen andere buit én ze lieten alles netjes achter. Wellicht sloegen ze ‘s nachts toe en raakten ze binnen via het schuifraam aan het balkon. Al zullen het tegelijk geen kenners zijn, want net omdat ze zo uniek zijn, kan je ze héél moeilijk verkopen op de reguliere markt.”

Hopen op gouden tip

Het gaat concreet om originelen van Tillieux, Jije, Macherot, Vandersteen, Sleen, Bob De Moor en ga zo maar door. Stuk voor stuk unieke en originele exemplaren. Het merendeel Franstalig, want die markt is een stuk groter. “Ik ben vooral liefhebber van de tekeningen uit de jaren 1930 tot 1960. Maar nogmaals: ik loop er niet mee te koop. Het enige geluk is dat ik een deel van mijn collectie onlangs weghaalde om in bruikleen te geven aan een stripmuseum dat binnenkort opent in Gent. Al doet het me véél pijn dat een deel van mijn levenswerk is gestolen.”

“Weet je, het wereldje van stripverzamelaars is relatief klein. In het milieu is het ondertussen bekend dat ik slachtoffer ben geworden van een inbraak. We vragen dan ook om eventuele verdachte zaken, bijvoorbeeld als iemand een groot aantal tekenplaten aanbiedt aan een lage prijs, meteen te melden. Zelf ben ik bereid een aanzienlijke beloning uit te delen aan de persoon die de politie de gouden tip kan aanleveren. Voor mij draait het niet om het financiële. Zelfs al zou ik er geld voor krijgen ter compensatie, wat voor de duidelijkheid niet het geval is, die tekeningen kan ik er nooit meer mee kopen”, besluit de Bruggeling.

Bij de politie van Brugge bevestigen ze dat er sinds een kleine twee weken een onderzoek loopt. “Onze diensten onderzoeken de zaak”, is het enige wat woordvoerster Lien Depoorter er momenteel over kwijt kan. (MM)