Brugse politie roept op om steeds aangifte te doen na reeks auto-inbraken: “Ook als er geen buit is”

De politie van Brugge kreeg de voorbije dagen minstens tien aangiftes binnen van een poging tot en effectieve inbraken in voertuigen. Al is de kans groot dat de bende nog meer wagens viseerde. “Ook als er geen buit is, vragen we de mensen om aangifte te doen”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Bij de politie bevestigen ze dat er de voorbije dagen opvallend veel aangiftes gebeurden van inbraken of pogingen tot in voertuigen. Vooral in deelgemeente Sint-Michiels was dat het geval. Bij de politie zijn ze momenteel bezig met alles te verzamelen, maar de kans is groot dat er een bende op pad is.

En die bende maakte mogelijk nog meer slachtoffers dan het aantal slachtoffers dat er zich nu al meldde – dat zijn er meer dan tien momenteel. “Heel wat mensen doen geen aangifte als de dief geen buit maakt. Toch is het belangrijk dat je ons dit laat weten, ook bij een poging tot inbraak. Je kan dit melden in het dichtsbijzijnde politiekantoor. Maak voordien een afspraak zodat je niet moet wachten”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Ook in omliggende politiezones zou sprake zijn van auto-inbraken en pogingen tot. Extra waakzaamheid is dus zeker geboden. (MM)