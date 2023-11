Brugse politie kan inbreker klemrijden nadat bewoner dief op heterdaad betrapt

De politie van Brugge heeft dinsdagochtend na een achtervolging een inbreker klemgereden die vlak voordien op heterdaad werd betrapt in Sint-Michiels.

De politie kreeg in de vroege ochtend melding van een bewoner die in zijn woning in de Oorlogsvrijwilligerslaan in Sint-Michiels een inbreker op heterdaad betrapte. De dader sloeg op de vlucht, maar de man des huizes besloot meteen de politie te alarmeren.

Zij waren zéér snel ter plaatse en onder andere dankzij de nummerplaat konden ze de achtervolging op de verdachte inzetten. Na een achtervolging konden ze de inbreker uiteindelijk klemrijden. Het parket zal nu moeten oordelen wat er met de man moet gebeuren. (MM)