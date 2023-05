Brugse arts (46) betrapt inbreker en zet zelf achtervolging in: “Net die avond alarm vergeten inschakelen en achterdeur niet gesloten”

Een Brugse arts (46) heeft dinsdagochtend in alle vroegte een inbreker op heterdaad betrapt in zijn woning. De man zette in een reflex de achtervolging in. Mét resultaat. Zijn echtgenote alarmeerde in de tussentijd de politie. “Net die avond vergaten we het alarm in te schakelen en de deur af te sluiten”, zegt het koppel.

Het was een dinsdagochtend om niet snel te vergeten voor de arts en zijn echtgenote, die eveneens dokter is. Het koppel woont met hun kinderen – onder wie een baby – in de Joe Englishstraat in Brugge. Ze lagen nog in hun bed, tot ze omstreeks 5.45 uur gestommel hoorden in hun woning.

Omdat ze niet goed wisten hoe of wat, en het mogelijk de zoon des huizes was die uit zijn kamer was gelopen, ging de arts een kijkje nemen. “Aan de balustrade op de bovenverdieping keek hij naar beneden en daar stond een inbreker met een kap over zijn hoofd in een van onze kasten te rommelen”, zegt zijn echtgenote. “Daarop is mijn man meteen beginnen roepen en naar beneden gelopen.”

Achtervolging

De veertiger zette in een reflex de achtervolging in op de inbreker, die via de achterdeur probeerde weg te raken. In zijn vlucht had de dader nog een rugzak met twee laptops, wat medisch materiaal, een tablet en een luierzak meegenomen. Die laatste dumpte hij vrijwel meteen op straat.

Een simpele vlucht werd het evenwel niet, integendeel. De man des huizes was namelijk niet zinnens om de indringer te laten lopen met de buit en bleef hem achterna zitten. Op het einde van de straat kon hij hem uiteindelijk bij de lurven vatten. “In de tussentijd had ik al de politie gebeld”, zegt zijn vrouw.

Verdachte onderschept

De dief gaf zich over en besloot de buit terug te geven. Althans, dat is wat de moedige dokter dacht. In realiteit hield de inbreker een deel van de buit achter, maar ook die kon snel gerecupereerd worden. Want heel ver kon de verdachte niet lopen.

“Onze diensten konden na de melding de inbreker snel onderscheppen in de buurt op basis van een persoonsbeschrijving”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Hij had ook nog een deel van de buit op zak. Het is nu aan het parket om te beslissen wat er met de man moet gebeuren.” Bij de politie laten ze nog weten dat het bij een inbraak steeds aangewezen is om steeds meteen de hulpdiensten te contacteren. Van een inbraakplaag in de buurt is momenteel evenwel geen sprake.

Inbraak kon vermeden worden

Voor de Brugse dokters was het hoe dan ook schrikken. Al had de inbraak eigenlijk vermeden kunnen worden, beseft het koppel zelf. Want aan beveiliging is er nochtans geen gebrek aan de woning, inclusief moderne alarminstallatie. “Maar net maandagavond vergaten we het alarm in te schakelen en de achterdeur af te sluiten”, zegt de vrouw des huizes. (MM)