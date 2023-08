Brugs gezin in zak en as na diefstal van bakfiets: “Het is ons enige vervoersmiddel. We doen er alles mee”

Tegenslag voor het gezin van Stefanie Van Meenen (36) uit Assebroek. Dieven gingen zondagnacht aan de haal met haar bakfiets, die nochtans gesloten was. “De diefstal is voor ons een ramp. We doen er alles mee”, zegt Stefanie.

De diefstal gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Hadewijchstraat in Assebroek. Stefanie (36), mama van twee kindjes, had de bakfiets voor de deur gezet en gesloten, maar omdat het bij thuiskomst fel aan het regenen was gebruikten ze het extra alarmslot niet. En dat moeten de dieven gezien of geweten hebben, want tijdens de nacht gingen ze er vandoor met de bakfiets. “Al moet dat op zich ook al niet makkelijk zijn geweest, want het gewone slot hadden we wel gesloten.”

Afhankelijk van de fiets

“Voor ons is dit een ramp”, zegt Stefanie. “We hebben geen auto, dus eigenlijk hangt een groot stuk van ons leven af van die bakfiets. We doen er alles mee. Van boodschappen doen tot naar de slager en bakker gaan, en met de huisdieren naar de dierenarts gaan. Zelfs grote postpakken halen we er mee op. We gingen zelf creatief aan de slag met de fiets en installeerden bijvoorbeeld zelf verlichting in de regenzuil.”

Ook voor de mobiliteit van de kinderen is de diefstal een ramp. “Ons jongste kindje is nog maar drie jaar en kan dus zelf nog niet fietsen. We zijn enorm afhankelijk van onze bakfiets. Naast de grote kost van 6.400 euro voor een nieuwe fiets, is de wachttijd ook drie weken. We kunnen nergens meer heen deze vakantie. Openbaar vervoer is duur en je bent veel te lang onderweg. Ik hoop dat onze fiets nog wordt teruggevonden, maar eerlijk gezegd vrees ik het ergste.”

Volgens Stefanie is het niet de eerste bakfiets in de Brugse regio die werd gestolen. Bij de politie hebben ze weet van twee gelijkaardige diefstallen. “Beide diefstallen gebeurden in dezelfde omgeving. De eerste diefstal was in de Daverlostraat midden juli”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Van een echte plaag kunnen we dus nog niet spreken. Maar we houden dit natuurlijk wel in de gaten. We raden de eigenaars aan om hun (bak)fietsen goed te sluiten, al is dit zeker geen garantie. Bij deze twee slachtoffers waren de fietsen gesloten, maar dan nog werden ze gestolen.” (MM)