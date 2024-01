Bruggeling krijgt tien maanden celstraf voor diefstal van hondenjasjes

Een 40-jarige man uit Zeebrugge heeft tien maanden effectieve celstraf gekregen voor een resem winkeldiefstallen. Kenny V. ging aan de haal met onder meer hondenspeeltjes en -jasjes.

Op 30 november 2022 ging V. bij Stock Americain in Brugge aan de haal met vier verfstiften en een paar werkhandschoenen. Twee weken later ontvreemdde hij in dezelfde winkel twee hondenspeeltjes, twee hondenjasjes en een winkelmandje. Op basis van camerabeelden kreeg de politie het voertuig van Kenny V. in het vizier.

1.100 euro cash

Op 2 februari maakte V. ook nog eens 1.100 euro cash geld buit bij Contrast Interieur in Lissewege. Tijdens zijn verhoor gaf de Zeebruggeling de feiten toe. De man liep in het verleden al dertien veroordelingen op en kwam niet opdagen voor zijn proces. Stock Americain kreeg 298 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)