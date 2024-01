Bruggeling krijgt 75 uur werkstraf voor diefstal van vijf aanhangwagens: “Ik kampte met gokschulden”

Een veertiger heeft voor de Brugse rechtbank 75 uren werkstraf gekregen voor diefstal van vijf aanhangwagens. De Bruggeling verkocht de buit om zijn gokschulden af te betalen.

In maart en april 2021 ging L.K. (48) uit op vijf verschillende tijdstippen aan de haal met een aanhangwagen in Brugge en Jabbeke. Daarvan verpatste hij er drie op tweedehandswebsites voor in totaal 1.850 euro. Een vierde exemplaar verkocht hij voor 850 euro aan zijn schoonbroer. De vijfde kon door de politie worden aangetroffen en terugbezorgd aan de eigenaar.

Gokschulden

Op basis van camerabeelden met nummerplaatherkenning kreeg de politie de dader in het vizier. L.K. gaf de feiten meteen toe. “Ik pleegde diefstallen om mijn gokschulden af te betalen”, verklaarde hij. De Bruggeling stond ook terecht omdat hij twee ladders mee naar huis nam, die hij langs de openbare weg in Oostkamp had aangetroffen.

De procureur vorderde 10 maanden cel, maar kon zich ook vinden in een straf met uitstel. De verdediging stuurde met succes aan op een werkstraf. “Hij heeft zijn schulden intussen allemaal afbetaald”, pleitte zijn advocaat. “Hij liet zich ook blokkeren op gokwebsites.” (AFr)