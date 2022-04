Brugge sensibiliseert winkeliers voor diefstallen en geeft preventietips

Hoewel het aantal winkeldiefstallen in Brugge tijdens corona gevoelig daalde, blijft dit in deze toeristische stad een ware plaag. In februari alleen al werd in Brugge voor 590.000 euro aan goederen uit winkels gestolen. Daarom organiseren Stad en politie gratis infomomenten voor de Brugse winkeliers. Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen ze al heel wat diefstallen voorkomen.

In ‘normale’ jaren krijgt de lokale politie van Brugge gemiddeld 450 à 500 meldingen van winkeldiefstallen. “Tijdens de coronapandemie was er een lichte daling met 5 procent, tot 405 gevallen, in 2021 een vermindering met 8 procent tot 373 feiten”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Geld en tabak

De meeste diefstallen worden gepleegd in grootwarenhuizen, geld, voeding en tabak vormen de hoofdbrok. De voorbije jaren werden 78 procent van de gemelde feiten opgehelderd, omdat de daders vaak op heterdaad betrapt worden. “Winkeldetectives en camerabeelden doen hun werk. We moedigen de winkeliers aan om onmiddellijk aangifte te doen”, benadrukt burgemeester Dirk De fauw.

Volgens preventieschepen Mathijs Goderis zijn winkeldiefstallen een directe aanslag op de marge van de winkelier: “De derving door winkeldiefstallen bedraagt in ons land 1 à 1,5 procent van de omzet. Volgens handelsfederatie Comeos verdwijnt zo 1 miljard euro uit de omzet. Nieuwe technologieën zoals zelfscanners zorgen voor nieuwe gelegenheden om diefstallen te plegen.”

Eenvoudige tips

“Het gaat om vermijdbare verliezen. Want ondernemers kunnen hun winsten beschermen met enkele eenvoudige preventieve maatregelen. Tijdens twee gratis infomomenten, op maandag 25 april en op 16 mei, telkens om 19 uur in het Politiehuis, zal specialist in verliespreventie Luc Van Lysebeth de winkeliers aanleren welke maatregelen ze kunnen inzetten. Dure elektronische alarmen zijn daarvoor niet eens nodig, zelfs je gedrag wijzigen ten overstaan van je klanten kan al een diefstal verhinderen. Als je een klant aankijkt, goeiedag zegt, doorbreek je de anonimiteit en voorkom je dat de dader toeslaat.”

Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys maakte voor ons een rekensommetje: “Dank zij onze monitoring weten we dat Bruggelingen en bezoekers samen in februari bijna 59 miljoen euro hebben besteed in Brugge. 38 procent ging naar voeding en grootwarenhuizen, 15 procent naar periodieke goederen. Het gemiddeld bedrag per transactie bedroeg 38,6 euro. Als we de diefstalcijfers naar Brugge overzetten betekent dit dat alleen al voor de maand febrauri voor 590.000 euro gestolen werd. Het is dus zeker zinvol dat politie en preventiedienst samen onze handelaars ondersteunen met tips om dit verlies tegen te gaan.”

Onmiddellijke inning

De lokale politie zal overigens haar aanpak ten overstaan van winkeldieven eerstdaags wijzigen. Korpschef Dirk Van Nuffel kreeg van de procureur des konings het fiat om voortaan over te gaan tot de onmiddellijke inning van een minnelijke schikking: “Dieven die op heterdaad betrapt worden, moeten onmiddellijk een boete betalen. De tarieven zijn vastgelegd: diefstal van waren van minder dan 25 euro blijft straffeloos. Wie evenwel iets steelt dat 26 à 50 euro kost, moet 50 euro boete betalen. De boetes lopen op tot maximaal 350 euro, volgens de waarde van het gestolen goed of de schade die de winkelier geleden heeft.”