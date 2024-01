Broers krijgen vier jaar cel voor ruim 100 inbraken in bestelwagens

Twee broers uit Servië zijn veroordeeld tot vier jaar effectief en 2.000 euro boete voor een reeks van meer dan honderd inbraken in bestelwagens. Ze stonden terecht met twee andere mannen, maar die werden vrijgesproken. “Gezien de hoeveelheid feiten is een strenge straf noodzakelijk”, sprak de rechter.

K.N. (29) en zijn broer B.N. (28) sloegen toe in bestelwagens over heel West-Vlaanderen en soms ook daarbuiten. Er meldden zich slachtoffers aan uit Menen, Kortrijk, Oostrozebeke, Waregem, … de lijst was schier eindeloos. Doorheen 2021 en 2022 pleegden de dieven zo’n 108 feiten.

Ze gingen telkens op dezelfde manier tewerk. Met een scherp voorwerp braken ze de sloten van bestelwagens open en gingen aan de haal met het werkmateriaal. Dat verkochten ze later door via sociale media of tweedehandssites.

Schadevergoedingen

Vier beklaagden stonden terecht voor deze feiten, maar enkel K.N. gaf zijn aandeel toe. Hij werd al veroordeeld in Frankrijk en Duitsland, en was gekend onder maar liefst 35 valse namen. Op het proces zei hij dat hij alleen handelde, maar toch werd ook zijn broer veroordeeld. Twee andere mannen uit Noord-Frankrijk werden volledig vrijgesproken. Naast de boete en de celstraf, moeten de broers ruim 140.000 euro aan schadevergoedingen betalen, verdeeld over hun vele slachtoffers. Dit bedrag kan bovendien nog oplopen.