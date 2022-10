Bredenaar die ooit 25 jaar cel kreeg voor moord riskeert zes maanden cel voor diefstal op het werk

Een 36-jarige Bredenaar riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden cel voor diefstal van een smartphone op zijn werk. Dominique V. kreeg veertien jaar geleden 25 jaar cel voor de moord op zijn beste vriend.

Op 29 december 2005 stak de toen negentienjarige Dominique V. zijn beste vriend David Kures (19) dood en verborg het lijk in de kelder van zijn woning aan de Kabbeekvest in Tienen. Daar werd het lichaam anderhalve maand later ontdekt door de politie. V. werd op 14 maart 2008 in het Leuvense assisenhof veroordeeld tot 25 jaar cel, maar intussen is hij vrij onder elektronisch toezicht.

V. verhuisde naar Bredene en ging aan de slag in een McDonalds-filiaal in Brugge. Daar ging hij op 19 september vorig jaar in de kleedruimte aan de haal met een smartphone. Het parket kon het toestel lokaliseren nabij de woning van Dominique V., die zijn betrokkenheid bij de diefstal met klem ontkende.

De procureur deed zijn uitleg af als nonsens. “Het onderzoek wees uit dat het simkaartje van zijn echtgenote even in het toestel zat”, stelde de procureur. V. kwam woensdag niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 9 november. (AFr)