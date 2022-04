Bouwpromotor Bart Versluys looft beloning uit voor gouden tip na diefstal horloge van 350.000 euro

Bouwpromotor Bart Versluys is vrijdagavond overvallen in Oostende. Dat wordt bevestigd door de lokale politie en het parket van West-Vlaanderen. De twee overvallers maakten een horloge van zo’n 350.000 euro buit. Versluys looft een beloning uit voor wie een gouden tip heeft die naar de daders en het horloge leidt.

Vrijdagavond rond 18.45 uur vielen twee personen Versluys aan in de Zandvoordestraat in Oostende. Daarbij werd een wapen getoond en pepperspray gebruikt. Het slachtoffer kreeg klappen van de verdachten, die hem vervolgens van zijn horloge van 350.000 euro beroofden.

“Ik was nog maar net het gebouw buitengestapt, toen ik plots twee mannen op mij zag afkomen die me stonden op te wachten. Het gebeurde allemaal zo snel. De ene trok een wapen, terwijl de andere pepperspray in mijn gezicht spoot. Daarop sloegen ze me op de grond”, getuigt Bart Versluys op HLN.be.

“Een zestal jaar geleden kocht ik het horloge als belegging. In een grootstad als Londen of Parijs zou ik het nooit dragen, maar in mijn eigen bedrijf in Oostende wel. Dat zoiets aan je eigen bedrijf gebeurt, verwacht je niet.”

“Een laffe daad”, noemt hij het zelf in Het Laatste Nieuws. “Iemand verblinden met pepperspray, dat is toch laf? ik zag helemaal niks meer”, aldus Versluys, die wel nog steeds in het bezit is van de papieren en doos van het uurwerk.

Het parket onderzoekt de overval.