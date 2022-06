BMW van 127.000 euro gestolen zonder dat eigenaars wakker worden: “Vermoeden dat ze ons bedwelmd hebben”

Dieven hebben woensdagnacht een BMW van 127.000 euro en een motorfiets van 23.000 euro gestolen in Sint-Michiels. De slachtoffers waren thuis, maar hebben niets gemerkt. “Als ik zie hoe grondig ze gezocht hebben, kan het haast niet anders dan dat ze ons bedwelmd hebben”, klinkt het.

Een BMW 7-reeks van 127.000 euro. Een motorfiets van 23.000 euro. En zo’n 2.000 euro cash geld. De buit die dieven konden maken bij een inbraak in de Herfstlaan in Sint-Michiels (Brugge) is niet min. Ze sloegen woensdagnacht toe zonder de inwoners wakker te maken. De wagen werd later nog door een ANPR-camera geregistreerd, maar de motorfiets niet.

Tania Dos Santos en haar man Pascal Simons runnen samen transportbedrijf Simons Santos. Pascal was woensdagnacht laat thuis gekomen van een beurs en het koppel ging pas omstreeks 1.30 uur slapen. Maar toen hij ’s morgens opstond, merkte hij dat heel wat kasten openstonden. “Ik dacht eerst aan de kinderen”, vertelt Pascal (49). “Maar toen ik onze kat buiten zag lopen wist ik dat er iets aan de hand was. Die blijft namelijk altijd binnen.”

De deur van de veranda stond open en in de tuin lag het houten kistje waar alle sleutels in zaten. Die van de peperdure BMW en de duurste motorfiets in de garage waren echter verdwenen. Net zoals de bijhorende auto en moto. “Ze wisten duidelijk wat ze wilden”, vertelt Pascal. “Want er stonden nog twee wagens en een motorfiets. Maar telkens gingen ze voor de duurste.”

Binnen in huis namen de daders ook nog wat cash geld en papieren mee. De bakjes van de garagepoort gebruikten ze om die te openen. Het gezin was met vijf mensen thuis, maar niemand heeft ook maar iets gehoord. “En dat terwijl ze er toch hun werk van gemaakt hebben”, zegt Tania. “Bovendien zijn we met lichte hoofdpijn opgestaan. Daarom vermoeden we dat ze ons bedwelmd hebben. Niet dat we dat lieten onderzoeken, maar het houdt gewoon geen steek dat we niet zouden wakker geworden zijn. Het huis is een bungalow en onze slaapkamer ligt vlak naast de garage.”

Het koppel verwittigde de politie en het labo kwam al een sporenonderzoek uitvoeren. Momenteel is er echter nog geen spoor van de daders. “Ik weet niet goed wat ik er verder van moet verwachten. Kan die ooit nog teruggevonden worden?”, vragen ze zich af. “Moeten we nu al een nieuwe wagen kopen of toch nog even wachten? Het is alleszins een heel bevreemdend gevoel dat inbrekers hier binnen waren zonder dat we ook maar iets hebben gemerkt.”

Daarom kwam de slotenmaker donderdag ook al langs. Alle sloten werden vernieuwd. “Net omdat we niet zeker zijn wat ze allemaal mee hebben. En we willen ze niet nog een tweede keer over de vloer krijgen”, zegt Tania. “De auto en de motorfiets zijn wel verzekerd, maar het is toch een hele hoop administratie die er plots bij komt kijken.”

De politie bevestigt de inbraak en is een onderzoek gestart. De gestolen voertuigen werden ondertussen geseind. (TL)