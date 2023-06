Blankenbergenaar plundert rekening opa op dag van zijn overlijden: 55 uur werkstraf

Een 42-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank 55 uur werkstraf gekregen voor informaticabedrog.

Op 13 september 2021 overleed de grootvader van R.D. op 86-jarige leeftijd. Diezelfde dag en de dag erna haalde de veertiger op vier verschillende tijdstippen geld af met de Visa-kaart van zijn opa. Goed voor in totaal 2.950 euro. R.D. kwam al snel als dader in het vizier omdat zijn zus over de kredietkaart beschikte om de bankzaken van hun grootvader te regelen.

De beklaagde beweerde dat hij met toestemming van zijn grootvader het geld had afgehaald. De rechtbank hechtte daar evenwel geen geloof aan en verwees daarbij naar de omvang van het bedrag en het tijdstip van de afhalingen. “Als hij werkelijk de oogappel van zijn opa was, zoals de moeder van de beklaagde voorhoudt, dan zouden daar bewijzen van voorgelegd kunnen worden.” Ook de oom van R.D. wees hem aan als dader.

De rechtbank hield wel rekening met het blanco strafblad van R.D. Als hij zijn werkstraf niet correct of onvolledig uitvoert riskeert hij alsnog zeven maanden celstraf. (AFr)