Blankenbergenaar doet zijn gevoeg in tellerkast en gaat op inbrekerspad met sleutels die hij daar aantrof

Een 30-jarige Blankenbergenaar riskeert in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor inbraken. De drankverslaafde man maakte gebruik van twee sleutels die hij aantrof tijdens een “sanitaire stop” in de inkomhal van een appartementsgebouw.

Op 20 oktober vorig jaar drong Jonathan M. de inkomhal van een appartementsgebouw in Knokke binnen. De man vond er niets beter op dan zijn gevoeg te doen in een meterkast. Toen M. daarmee klaar was zag hij twee sleutels hangen. Die verschaften hem toegang tot de nabijgelegen snackbar 12’o en het ijssalon Australian Homemade Ice Cream in Knokke. Hij ging er aan de haal met 80 euro uit een fooipotje, een autosleutel, gsm, rijbewijs en sleutelbos.

Jonathan M. werd in het ijssalon op heterdaad betrapt en belandde in de cel. De drankverslaafde man bleek al meermaals veroordeeld voor diefstallen en wachtte op het moment van de feiten zelfs op elektronisch toezicht. “Voorwaarden, werkstraffen, boetes en celstraffen tot tien maanden haalden allemaal niets uit. Ik stel voor om hem een gratis ontwenningskuur te geven aan de Legeweg in Brugge”, sneerde procureur Jochen van Aalst.”

Advocate Silke Brutin drong toch op een voorwaardelijke straf. “Als hij niet drinkt functioneert hij perfect in de maatschappij”, pleitte ze. “Hij heeft begeleiding nodig.” De rechter doet uitspraak op 8 februari. AFr