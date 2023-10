Blaffende hond alarmeert bewoner bij poging tot inbraak: verdachte vlucht via buren

In kustgemeente De Panne gebeurde woensdagochtend even na 3 uur een poging tot inbraak. Een blaffende hond deed de inbreker op de vlucht slaan via de buren.

De feiten vonden plaats in de Kasteelwijk. Volgens vaststellingen van politiezone Westkust hoorde een bewoner zijn hond blaffen, waarop hij zag dat een onbekende een poging deed om in te breken via de achterdeur. De verdachte sprong over de omheining naar de achtertuin van buren, waar hij opnieuw over een omheining sprintte en uit het zicht verdween.

Schade

De slotplaat van de achterdeur van de woning werd eerste losgemaakt door de schroeven uit te draaien, waarna de slotplaat over geplooid werd. De woning werd uiteindelijk niet betreden. Bij de buren werd schade aangericht aan het cilinderslot. Ook daar werd de woning niet betreden. (TP)