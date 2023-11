Bijna 20.000 euro werkmateriaal gestolen uit bestelwagen: “Schuifdeur werd gewoon open geplooid”

Langs de drukke Vredelaan in Torhout werd afgelopen nacht ingebroken in een bestelwagen van dakwerker Verhelst-Casier. De dieven gingen bijzonder driest te werk want ze plooiden de zijkant van het voertuig gewoon open om binnen te raken. Eenmaal binnen plunderden ze de ganse inhoud en namen zeker 20 machines mee. “De buit bedraagt tot 20.000 euro”, zucht zaakvoerster Iris Casier. Diezelfde nacht werd ook nog een poging tot inbraak in een bestelwagen in Torhout ontdekt.

Het waren de zaakvoerders van het bekende dakwerkersbedrijf Verhelst-Casier uit Torhout die de inbraak dinsdagochtend om 7.30 uur opmerkten. Het bedrijf is sinds vier maanden gevestigd langs de drukke Vredelaan. Daar staan een of twee bestelwagens, de andere staan bij het personeel. “Toen mijn man wilde vertrekken naar een werf merkte hij de inbraak op”, zegt medezaakvoerster Iris Casier. “Je kon er zelfs niet naast kijken. Achteraan was het cilinderslot van de achterdeur open geboord maar de schuifdeur aan de rechterzijde was volledig open geplooid. Zo ontstond er een gat langs waar ze materiaal konden mee nemen. Dat moet ongetwijfeld flink wat lawaai gemaakt hebben maar blijkbaar kon hen dat niet deren. En dat dit gebeurde langs een drukke weg eveneens niet. De buit is groot. De hele bestelwagen werd geplunderd. Alles namen ze mee: nagelschieters, een zaagtafel, een cirkelzaag, vijsmachines, slijpmachines en veel meer. Allemaal gloednieuwe toestellen van DeWalt, amper vier maanden oud. Ze haalden zelfs alles uit de dozen. De buit bedraagt tot 20.000 euro. Een flinke domper, hiervoor moeten we hard werken om dit op te halen. En we kunnen niet anders dan de toestellen opnieuw kopen anders komen we in de problemen op de werf.

Nog inbraakpoging

Nog in Torhout werd in de Tinnenburgstraat een inbraakpoging in een bestelwagen ontdekt. Ook dat gebeurde maandagnacht. De dieven braken het slot af en probeerden binnen te raken maar dat mislukte. Ook in buurgemeente Veldegem werd ingebroken in een bestelwagen en namen de dieven heel wat werkmateriaal mee. Of er een link is, is onduidelijk. En de voorbije week werd eveneens ingebroken in twee tuinhuizen in Torhout waarbij eveneens diverse stuks werkmateriaal gestolen werden. De politie onderzoekt de zaak. (JH)