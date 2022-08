Bezoekers Plopsaland en Plopsaqua merken na bezoek diefstallen op

Bezoekers die zowel dinsdag als woensdag Plopsaland als het zwembad Plopsaqua bezochten in de De Pannelaan in De Panne merkten na hun bezoek op dat dieven aan de haal gingen met spullen. De politie Westkust kreeg twee aangiftes binnen.

Een eerste melding kwam er dinsdagavond om 19 uur van een scoutsvereniging die in groep Plopsaland had bezocht tussen 10.30 uur en 19 uur. Na hun verblijf merkten ze dat er één fiets gestolen is. De fiets betrof een rode mountainbike van het merk Specialized.

Woensdagavond even voor 20 uur kwam dan weer de melding binnen van een diefstal aan Plopsaqua. Tijdens een zwembadbezoek verloor een vrouw de sleutels van haar locker. Na een kwartier werd het verlies opgemerkt waarna de vrouw naar de locker ging en daar vaststelde dat de sleutel op de locker zat en haar handtas verdwenen was. De handtas werd in een pashokje gevonden. Uit de handtas werden er allerhande waardevolle spullen meegenomen. De politie stelde telkens een pv op. (JH)