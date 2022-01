Betrapt op winkeldiefstal? Dan krijg je voortaan onmiddellijk een boete (die je met de kaart kan betalen)

Wie betrapt wordt op een (kleine) winkeldiefstal, krijgt voortaan onmiddellijk de rekening gepresenteerd en riskeert boetes tot 350 euro. Justitieminister Vincent Van Quickenborne stelde donderdagochtend het lik-op-stukbeleid voor wat hij ‘een plaag aan kleine criminaliteit’ noemt, voor. Het West-Vlaamse parket belooft een nultolerantie, handelsorganisaties Comeos en Unizo reageren tevreden.

“Wekelijks worden wij geconfronteerd met winkeldieven”, zucht de zaakvoerder van de Proxy Delhaize aan de Steenpoort in Kortrijk. “De laatste maand hebben we zelfs twee keer per week de politie moeten bellen. Maar nog vaker bellen we niet, omdat het om kleine bedragen gaat en je er achteraf heel vaak toch niets van hoort.” Recent nog ging in de Kortrijkse stadsupermarkt een man aan de haal met twee flessen sterke drank. Toen de winkelier de dief met zijn daad confronteerde, gooide hij de twee flessen kapot op de grond. “Tachtig euro, zomaar weg. Tegen dat je die hebt terugverdiend…”

Dark number

Cijfers van de politiezone Vlas in Kortrijk tonen aan dat er elk jaar ongeveer 300 winkeldiefstallen worden aangegeven, handelsorganisatie Comeos spreekt over 500 diefstallen per dag (!) in heel het land. Maar naar schatting nog eens een tienvoud daarvan blijft onder de radar.

“Het dark number bij die vorm van kleine criminaliteit is enorm”, geeft ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan. “Als je spreekt met handelaars en zelfstandigen is dat een van hun grootste frustraties. Winkeldiefstallen zijn een echte plaag, maar het gevoel bij veel mensen is dat er niet of nauwelijks wordt opgetreden. Daar willen we nu komaf mee maken.”

Het betalen van de boete zal ook via het scannen van de qr-code kunnen. © Olaf Verhaeghe

Concreet is er sinds 1 januari dit jaar een lik-op-stukbeleid voor winkeldieven. “Naar analogie met de snelheidsboetes in het verkeer zal wie op heterdaad wordt betrapt en wanneer de politie er wordt bijgehaald een voorstel tot onmiddellijke schikking krijgen”, duidt de minister.

Tot 350 euro

“Die boete kan oplopen tot 350 euro en wordt ofwel ter plaatse – hetzij met de kaart hetzij via de qr-code – ofwel binnen de 15 dagen betaald. Gebeurt dat niet, dan volgt er vanuit het parket systematisch een dagvaarding en komt de winkeldief voor de rechtbank. In dat geval riskeer je bij veroordeling niet alleen hogere boetes maar in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf.”

Het boetebedrag is afhankelijk van de waarde van het gestolen product: hoe duurder, hoe hoger de boete. En de onmiddellijke schikking is ook enkel mogelijk als de dief geen geweld heeft gebruikt of niet probeerde te vluchten. “Het gaat hier met andere woorden enkel om de ‘eenvoudige winkeldiefstallen’, gepleegd door minderjarigen”, aldus Vlas-commissaris Derous.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in gesprek met de zaakvoerders van de Proxy Delhaize in Kortrijk. © Olaf Verhaeghe

Voorlopig geeft alleen de West-Vlaamse procureur Filiep Jodts aan een nultolerantie voor winkeldieven door te trekken en systematisch te dagvaarden. “Wij zijn het sluitstuk in dit verhaal, onze rol is hierbij enorm belangrijk”, zegt Jodts. “Het systeem van de onmiddellijke schikking wordt nationaal uitgerold, ik ben er van overtuigd dat mijn collega’s dit duidelijke signaal snel zullen volgen.”

1 miljard verlies

Handelsorganisaties Comeos en Unizo zijn alvast in de wolken met het initiatief van justitie. “Dit is een heel oud probleem met een bijzonder grote impact op de handelaars”, aldus Danny Van Assche van Unizo. “Voor een handelaar is dit geen ‘kleine criminaliteit’ maar vormen winkeldiefstallen een aanslag op de eigen inkomsten en marges. We merken dat er heel weinig aangiftes waren omdat er een hele papierwinkel en veel tijd bij kwam kijken. Dat werkte frustrerend, zowel voor de politie als voor de handelaars.”

“Dit nieuwe beleid, waarbij onmiddellijk wordt afgerekend en ook de schade wordt vergoed, is dan ook een grote stap in de goede richting. Wij wachten hier al lang op en zijn enorm dankbaar voor dit lik-op-stukbeleid”, zegt Danny Van Assche nog. Dominique Michel, ceo van Comeos, sloot zich daarbij aan. “Dit systeem werkt makkelijker en vooral ook sneller”, zegt hij. “De uitdaging van winkeldiefstallen in ons land is een hele grote: jaarlijks verdwijnt bij die feiten 1 miljard euro uit de omzet van winkeliers.”

Beide organisaties benadrukken wel hoe belangrijk de medewerking van het parket en politie in dit verhaal zijn. “En uiteraard begint het bij aangifte doen en de politie bellen door onze handelaars. Wij gaan al onze mensen dan ook zeker motiveren mee te werken in dit verhaal”, klinkt het.