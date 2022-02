Bestelwagen beroofd bij vrijwilligerswerk voor slachtoffers overstroming Wallonië

Fabien Pottier (57) is een ontgoocheling rijker. De onvermoeibare Oostendenaar, die al sinds dag 1 naar Wallonië trekt om er de slachtoffers van de overstromingen te helpen, werd afgelopen weekend de bestelwagen leeggeroofd in Luik. Toch blijft hij zich verder inzetten. “Die mensen kunnen er ook niets aan doen.”

Fabien gaat elk weekend met een groep vrijwilligers helpen in de zwaar getroffen vallei van de Vesder. Hij voert er hulpgoederen rond, ook soms uit Oostende, vanuit een inzamelpunt, de basiliek van Chèvremont.

Tot nu toe miste Fabien nog maar drie weekends sinds de overstroming in juli. Normaal rijdt hij elke zaterdagavond naar huis om op zondagochtend vroeg weer te vertrekken, maar afgelopen weekend overnachtte hij in een hotel net buiten Luik.

Voorgevoel

“Elk weekend breng ik een bezoek aan een koppel tachtigers in Trooz, Antonio en Herminia. Ik ken hen al sinds de dag na de overstroming en er is een vriendschap gegroeid. Het zijn net als grootouders voor mij. Zaterdag was Herminia jarig en bracht ik haar taart en bloemen. Maar je weet hoe dat gaat hé. In een uur ben je niet buiten. Ik besloot dan in een hotel te blijven slapen.”

“Zondagochtend had ik een voorgevoel. Om 5 uur werd ik wakker en ging kijken aan de bestelwagen, die buiten aan het hotel geparkeerd stond, en merkte dat er was ingebroken. Het is de bestelwagen van mijn werk, scheepswerf IDP, waarmee ik elk weekend naar het Luikse rijd. Mijn baas betaalt zelfs de brandstof, anders zou ik dat niet kunnen.”

Elektrische toestellen

“Alle elektrische toestellen op 220 Volt en op batterijen waren gestolen: een laspost, een accuboormachine, een multitool, een speciale zaag… De toestellen op 380 Volt bleven onaangeroerd, wellicht omdat de dieven die niet zo makkelijk kunnen verkopen…”

“Alles bij elkaar is toch voor 4.000 tot 5.000 euro gestolen”, vervolgt Fabien. “Het zijn materialen die standaard in mijn bestelwagen zitten. Het zou een heel werk zijn om alles er elk weekend uit te halen en achteraf ook weer in te stoppen. Bovendien overnacht ik er bijna nooit. Als ik onderweg ben met hulpgoederen, zie ik de wagen altijd.”

Baas met goed hart

“Zondagmorgen ging ik aangifte doen bij de politie. Ik hoorde er dat zo’n diefstal in een bestelwagen daar de normaalste zaak van de wereld is. Dan reed ik naar de basiliek van Chèvremont, om er de andere vrijwilligers te melden dat ik naar huis ging en dat het niet zeker was dat ik nog met de bestelwagen mocht terugkomen.”

“Gelukkig is mijn baas minder boos dan ik had gevreesd”, aldus Fabien. “Hij is een man met een goed hart. Omdat de diefstal niet tijdens de werkuren is gebeurd, zijn we er niet voor verzekerd. Ik probeer de schade wel te recupereren via mijn familiale verzekering. Ik mag de bestelwagen nog verder gebruiken om te gaan helpen in Wallonië, maar zal er niet meer blijven overnachten.”

Geen schuld aan

“Ik ben blij dat ik kan doorgaan als hulpverlener in Wallonië. Die slachtoffers van de overstroming hebben ook geen schuld aan wat er is gebeurd. Ze schamen zich daar zelfs voor, maar kunnen er niets aan doen. Als ik de bestelwagen niet meer had mogen gebruiken, waren ze twee keer gestraft. Maar ik doe dus verder. Ze rekenen daar op me.”