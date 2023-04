Berouwvolle dief hangt gestolen reddingsboei terug in jachthaven van Blankenberge, maar… wordt opnieuw betrapt

Eerder deze week ging een man aan de haal met een reddingsboei in de jachthaven van Blankenberge. De dader kreeg echter spijt en ging die terughangen, schrijft VRT NWS. Net zoals tijdens de diefstal werd hij opgemerkt en deze keer kon hij ook gepakt worden.

Begin deze week werd een reddingsboei gestolen door een man op het terras van de Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge. Op camerabeelden is te zien hoe de dief de reddingsboei op zijn fiets hijst en wegrijdt. De politie startte een onderzoek, aldus VRT NWS.

De dief kreeg echter spijt en hing de reddingsboei terug op zijn plaats. Hij dief werd gevolgd op zijn fiets en was zich blijkbaar van geen kwaad bewust, want hij reed recht naar huis. De politie kwam ter plaatse en maakte een proces-verbaal op, waardoor het verhaal waarschijnlijk nog een staartje krijgt. De dief beweerde dat hij de reddingsboei gevonden had. De zaak wordt overgemaakt aan het parket.

Het is zeker niet de eerste keer dat er reddingsboeien gestolen worden.