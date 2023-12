Bende maakt voor honderdduizenden euro’s touchscreens buit bij CNH Industrial in Zedelgem: vier jaar cel gevorderd

Drie Litouwers riskeren voor de Brugse rechtbank elk vier jaar effectieve celstraf voor twee inbraken bij producent van landbouwmachines CNH Inustrial in Zedelgem. De mannen gingen met een 200-tal touchscreens aan de haal, goed voor een totale waarde van ruim 400.000 euro. Weggegooid materiaal aan de oprit van de autosnelweg leidde de speurders naar de daders.

Eind februari 2019 drongen dieven de terreinen aan de Léon Claeysstraat in Zedelgem binnen. De daders richtten heel wat schade aan en gingen met tachtig GPS-touchscreens van landbouwvoertuigen aan de haal. In het weekend van 14 en 15 april 2019 sloegen op het bedrijf nogmaals dieven toe door een gat in de omheining te maken. Deze keer werden 123 touchscreens gestolen. Volgens het openbaar ministerie had de buit een totale waarde van ruim 400.000 euro.

Op 16 april 2019 werden aan de oprit van de E40 in Loppem vier zakken en een rugzak met kledij aangetroffen. Er lagen ook schoenen bij die gelinkt konden worden aan sporen bij het getroffen bedrijf. Dankzij DNA-sporen op achtergelaten handschoenen, sigarettenpeuken en een flesje yoghurt konden Aivaras U. (32), Alvydas M. (47) en Mantas B. (37) aan de feiten gelinkt worden.

Volgens de procureur waren de Litouwse mannen in februari 2019 ook nog verantwoordelijk voor een mislukte woninginbraak en diefstal van kabels van Infrabel. Aivaras U. en Mantas B. zouden ook niet aan hun proefstuk toe zijn geweest. B. zou in Nederland zelfs bekend staan als specialist inzake diefstal van GPS-systemen van landbouwvoertuigen. Zijn advocate vroeg niettemin de vrijspraak. “Hij was in het voorjaar van 2019 helemaal niet in België”, pleitte ze.

Mantas B. beweerde voorts dat hij herstellingen uitvoerde aan de wagen van Aivaras U. “Zo moet dat flesje yoghurt daar terecht zijn gekomen”, klonk het. De vermeende spilfiguur Aivaras U. stuurde zijn kat naar het proces. Alvydas M. waste eveneens de handen in onschuld. Advocaat Thomas Gillis wees op zijn blanco strafblad. “Hij kent U. al heel lang. Hij bouwde zijn huis en zo moet zijn DNA op die handschoenen zijn beland.”

De uitspraak volgt op 16 januari. (AFr)