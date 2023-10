BEKIJK – Uitbater in shock nadat gewapende mannen nachtwinkel overvallen: “Ik vrees voor mijn kinderen”

Met getrokken pistolen overviel een gemaskerd trio de nachtwinkel Sana Shop van een familie met Pakistaanse roots in het centrum van Wervik. “We zijn in shock”, reageert de uitbater. “Als ze dit al durven! Ik vrees voor het leven van mijn kinderen.”

Een waarschuwing van alarm- en camerabewaking aan de voordeur weerhield een gewapend trio niet van een overval in de nachtwinkel Sana Shop in het stadscentrum van Wervik. “It was like a scary movie”, reageert Najam-Ul-Hassan Khalid (49) in het Engels. Hij is afkomstig van Pakistan en baat de winkel al een twintigtal jaar uit. “De gewapende overval gebeurde afgelopen zaterdag vlak voor middernacht. Mijn neef zat toen achter de kassa, die vol zat met wat we die dag verdiend hadden.”

“Plots vielen drie gemaskerde mannen met getrokken wapens de winkel binnen. Ze bedreigden mijn neef en richtten hun pistolen op hem, waarop hij zijn handen in de lucht stak. Ze waren volledig in het zwart gekleed en droegen mutsen en kappen. Hij zag alleen de ogen en wat witte huid errond. ‘Money! Money!’, riepen ze. In luttele seconden haalden ze honderden euro’s uit de kassa en namen de vlucht.”

Alarmknop

Najam-Ul-Hassan bevond zich toen in het woongedeelte achter en boven de winkel. “Net als mijn vrouw en kinderen van zeven en elf jaar. Toen ik mijn neef hoorde roepen, sprintte ik naar beneden en stelde vast dat ze al de deur uit waren. Buiten wou ik hen achternalopen, maar mijn neef hield me tegen: ‘niet lopen, ze hebben wapens’.”

© GF

“Intussen had ik de alarmknop ingedrukt en de politie was hier heel snel, maar het was al te laat. De vluchtwagen moet klaargestaan hebben, want ze waren vrijwel meteen verdwenen. Onze familie, vrienden en klanten zijn in shock en leven mee. Ik heb de camerabeelden al talloze keren herbekeken en het blijft beangstigend. In twintig jaar tijd is dit de derde overval. Voor het eerst met wapens, maar wat wordt het de volgende keer? Als ze dit al durven! Ik vrees voor het leven van mijn kinderen. Mijn werk wordt riskant, maar ik moet verder.”

Camerabeelden

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt. “We bekijken camerabeelden, maar voorlopig zijn nog geen verdachten gevonden”, aldus het parket.

“Hope is life”, stelt Najam-Ul-Hassan. “Ik hoop dat de daders gevat worden en dat we onze centen terugkrijgen. We werken keihard om onze boterham te verdienen en dan nemen ze alles in enkele seconden mee. Nog meer beveiliging? In de voormalige juwelierszaak wat verderop konden de uitbaters enkele jaren geleden dieven opsluiten binnen de winkel door deuren te vergrendelen. Helaas is zo’n systeem voor mij te duur en te gevaarlijk.” (TP)