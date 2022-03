Bejaarde vrouw neemt 11 dozen sigaren maar wil er 4 stelen in Koksijde

In de Colruyt in de Zeelaan in Sint-Idesbald bij Koksijde werd dinsdagmiddag een bizarre winkeldiefstal gepleegd.

Een 77-jarige vrouw uit Koksijde werd er betrapt door een winkeldetective. De bejaarde dame had liefst 11 dozen met sigaren uit de rekken genomen maar ze bood er maar 7 aan bij de kassa.

De andere vier dozen had ze weg gemoffeld. Ze liep echter tegen de lamp door een winkeldetective die daarop de politie belde.

Toen zij tussenbeide kwamen betaalde de vrouw alsnog de vier andere dozen. Waarom de bejaarde vrouw de feiten pleegde is niet duidelijk. (JH)