Bejaarde vrouw (83) opgelicht door valse bankmedewerkers in Brugge: “Gaf bankkaart en juwelen mee”

Een 83-jarige vrouw is donderdagavond slachtoffer geworden van valse bankmedewerkers die aan de haal gingen met juwelen en haar bankkaart. Pas toen de daders vertrokken uit haar woning werd alarm geslagen. De Brugse politie onderzoekt de zaak. “Ondertussen blijven we herhalen dat mensen nooit hun bankkaart of pincode mogen geven”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De bejaarde vrouw woont in de Michel Van Hammestraat in Assebroek en bevindt zich in een kwetsbare toestand. Volgens de eerste vaststellingen ontving ze in de loop van de avond telefoon van een man die zich voordeed als een medewerker van de bank. “Nadien kwamen ze langs bij haar woning om haar bankkaart en code te vragen. Zogezegd om haar te beschermen en de kaart te vernietigen”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. In werkelijkheid kreeg ze dus oplichters over de vloer. Toen ze bij de tachtiger aanwezig waren, vroegen ze de vrouw ook of er juwelen aanwezig waren in de woning. Ze antwoordde bevestigend, waarop de oplichters ook twee kettingen en een ring meenamen.

Het was uiteindelijk een familielid van de vrouw die korte tijd later het verhaal hoorde die alarm sloeg bij de politie. Daar is nu een onderzoek gestart. Opvallend: de juwelen zijn weg, maar of er ook geld verdwenen is van de bankrekening zal nog moeten blijken. In alle hectiek gaf het slachtoffer namelijk een verkeerde code mee aan de oplichters, die haar daarover zelfs nog opnieuw opbelden.