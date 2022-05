“Begrip bij politie en justitie” vraagt lichtere straf voor nieuwe reeks diefstallen

Een 37-jarige Bruggeling vraagt in beroep een lichtere straf voor een reeks diefstallen. Maar de man is intussen een begrip bij de Brugse justitie en politie, geeft zelfs zijn eigen advocaat toe.

Kevin V. was op tien augustus 2020 betrokken bij de diefstal van onder meer een laptop, horloge, televisie, gsm en frigobox uit een studio in De Haan. Daarbij werd de eigenaar van de spullen hardhandig geslagen. In Zeebrugge stal hij eveneens een reddingsboei en op 2 september 2020 stal hij de gordijnen van een leegstaand huis en hing ze bij hem thuis op. Hij kreeg twee jaar cel, bovenop tal van eerdere veroordelingen. Zijn advocaat geeft toe dat Kevin V. intussen een begrip is bij de Brugse justitie en politie. Toch wou hij enkele zaken minimaliseren.

“Mijn cliënt werd wijsgemaakt dat die spullen in De Haan toebehoorden tot een vrouw die er korte tijd had gewoond. Ze had hem dat wijsgemaakt en gevraagd of hij die voor haar wou gaan halen. Mijn cliënt is naïef en impulsief en heeft dat ook gedaan, al ontkent hij dat hij geslagen heeft.”

De gordijnen zou hij dan weer gekregen hebben van zijn stiefvader en de reddingsboei zou hij dan weer naast een container hebben gevonden. Verhalen die door getuigen volledig worden ontkend. Voor de procureur-generaal stopt het gewoon niet.

“Hij is inderdaad een begrip bij ons, maar wij zoeken hem niet hé. Hij doet het zichzelf aan. Op 30 juni 2020 is hij hier nog voor het hof verschenen voor inbraken waarvan de uitspraak zou vallen op 29 september. In die twee maanden hebben deze drie feiten plaats gevonden. Dus ik zie maar één oplossing: hem opbergen en gezien zijn strafblad vind ik twee jaar nog vrij mild.” Uitspraak op 1 juni. (OSM)