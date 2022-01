Beeldje voor overleden Wieber (26) gestolen uit de duinen, ouders Paul en Lud doen oproep aan dief

Het beeldje dat in de Middelkerkse Warandeduinen werd geplaatst als eerbetoon voor de Wieber Ballegeer (26), de overleden voorzitter van Groen Middelkerke, is verdwenen. De verdwijning raakt zijn ouders Paul en Lud diep in het hart. “Het voelt aan alsof we onze zoon voor een tweede keer moeten afgeven”, zucht mama Lud. Ze roept de persoon die het beeldje meenam op om het terug te plaatsen of terug te geven. Zo blijft hun zoon vereeuwigd met de natuur.

Wieber Ballegeer uit Middelkerke was al van jongs af aan één en al maatschappelijk engagement, onder meer monitor geweest voor jeugdbeweging Kazou en actief in de lokale- en jongerenafdeling van Groen. Als student in Gent en behaalde hij zijn diploma leerkracht godsdienst en geschiedenis aan de Artevelde Hogeschool. In een specialisatiejaar werd hij ook nog zorgleerkracht. In 2018 en 2019 was Wieber aan de slag als leraar godsdienst in lagere scholen in Middelkerke en Nieuwpoort en gaf hij ook les in het BuSo Sint-Rafaël in Gent.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke behaalde Groen voor het eerst een zetel. Er werd geschoven binnen de partij en Wieber werd voorzitter van de lokale Groen-afdeling. Vanaf 2022 zou hij ook zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst, zeg maar de vroegere OCMW-raad. Wiebers droom was echter nationale politiek.

Midden 2019 ging hij aan de slag voor de nationale partij Groen, ter vervanging van een vrouw op zwangerschapsverlof. Zijn carrière als leerkracht stak Wieber in de koelkast. In tussentijd was de gedreven jongeman bezig met studies Politieke Wetenschappen in Gent, om zijn droom volledig waar te kunnen maken. Maar in het najaar van 2020 werd zijn contract bij Groen echter niet meer verlengd. Wiebers droom werd aan diggelen geslagen.

Voorzitterschap Groen in Middelkerke

In combinatie met een liefdesbreuk waarmee hij moeilijk overweg kon en het sociaal isolement door corona, ging Wieber er stilaan onderdoor. Ondanks die mentale perikelen was stilzitten niets voor hem. Hij ging aan de slag als contacttracer, stortte zich verder op het voorzitterschap van de lokale Groen-afdeling in Middelkerke en solliciteerde opnieuw bij Sint-Rafaël in Gent als leerkracht. Met succes, want hij zou er op 4 januari 2021 opnieuw aan de slag gaan. Intussen was Wieber opnieuw thuis in Middelkerke komen wonen vanuit Gent.

Niemand zag echter aankomen dat Wieber op 1 januari 2021 uit het leven zou stappen. “Het is verschrikkelijk om je zoon te verliezen, op welke manier dan ook. Net zoals wij als ouders, is ook Wiebers tweelingbroer Domien voor het leven getekend. Er bestaan geen woorden om zo’n verdriet te omschrijven”, getuigt mama Lud. Ook voor de vele vrienden en collega’s van Wieber viel het afscheid enorm zwaar.

Kunstproject StraffeWieber

Bij Sint-Rafaël in Gent, waar hij drie dagen na zijn overlijden opnieuw zou starten, werd een kunstproject opgericht ter nagedachtenis van Wieber: StraffeWieber. Een leerlinge met een visuele handicap maakte een beeld dat het contrast tussen de enerzijds immer optimistische Wieber en zijn anderzijds zijn donkere gedachten weerspiegelt.

In samenwerking met Natuurpunt werd het beeld in het begin van afgelopen kerstvakantie, een kleine maand geleden, in de Warandeduinen in Middelkerke geplaatst. “Voor ons werden de Warandeduinen voortaan de Wieberduinen. De idee was dat het beeldje zou overgroeien door de natuur, Wiebers passie. Zo zou Wieber voor eeuwig verbonden zijn met de natuur”, gaat mama Lud verder.

Ze vreesde dat het beeld mogelijk wel eens gestolen zou kunnen worden en drong erop aan om het goed te verankeren. Maar amper een week later, het beeld stond zelfs achter prikkeldraad, was het verdwenen. De mensen van Sint-Rafaël kwamen het trieste nieuws melden aan Lud en Paul. “Het voelde aan alsof we onze zoon voor een tweede keer moesten afgeven. Dat het beeldje verdwenen is, raakt ons recht in het hart. We roepen de persoon die het beeldje meenam op om het terug te plaatsen of het terug te geven aan Natuurpunt.

Wie weet waar het beeldje zich bevindt, mag het uiteraard ook steeds melden op herinneringwieber@gmail.com. Dat mailadres werd na Wiebers overlijden opgericht. Vrienden konden er foto’s en tekstjes heen sturen”, aldus Lud. Ze hoopt dat haar zoon op die manier toch vereeuwigd blijft met de natuur.

(BB)