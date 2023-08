Bar Toine in Blankenberge op zoek naar inbrekers die flessen drank stelen: “Degoutant dat mensen zoiets doen”

Afgelopen weekend hebben twee mannen ingebroken in de cocktailbar Bar Toine in Blankenberge. Zij gingen zaterdagnacht aan de haal met een dertigtal flessen drank en wat kleingeld. De uitbater Anthony Van Allemeersch diende een klacht in bij de politie. “Het is degoutant dat mensen zoiets doen. Gelukkig is er geen schade in de bar zelf. Ik heb er alle vertrouwen in dat de politie de twee mannen zal vinden.”

Voor Anthony Van Allemeersch, uitbater van ‘Bar Antoine’, eindigde het afgelopen weekend met een domper. Zondag ontdekte hij dat er werd ingebroken in zijn horecazaak. “Toen ik ‘s ochtends binnenkwam zag ik dat het raam half open stond. Ik dacht er niet veel van, maar heb toch even gecheckt of alle belangrijke dingen er nog waren. Op het eerste zicht was er niets opvallends weg en trok ik me er niet veel van aan. Maar toen de shift echt begon, merkte ik dat er heel veel flessen drank uit onze voorraad waren verdwenen.”

Bewakingscamera’s

Daarom besliste Anthony om de camerabeelden van de zaak na te kijken. “Onze vermoedens werden direct bevestigd.” Het verdwaalde duo dieven ging zaterdagnacht aan de haal met een dertigtal flessen drank en wat kleingeld. “Ze lopen vol in beeld en komen drie keer opnieuw binnen. Ze kijken bijna recht in de camera. Ik hoop dat ze de kater van hun leven hebben gehad.”

Anthony diende een klacht in bij de politie en deelde ook de beelden van de bewakingscamera’s op sociale media met de boodschap: “Wie kan me helpen om de dieven te vinden, zodat ik de rekening presenteren voor hun cocktailtje on the go?”.

“Enkele personeelsleden van Het Witte Paard herkenden de mannen, omdat ze daar eerder op de avond lastig hebben gedaan”

“Ondertussen zit het onderzoek al op de goede weg”, gaat Anthony verder. “Door de oproep op sociale media hebben er enkele personeelsleden van Het Witte Paard de dieven herkend. Blijkbaar hebben ze eerder die avond daar miserie veroorzaakt. De politie gaat nu verder aan de slag met die aanleiding om de dieven te pakken kunnen krijgen, maar ik heb er veel vertrouwen in dat ze zullen geklist worden.”

Bewegende beelden zie je hier (lees verder onder de Facebookposts):

Geen schade

“Het is marginaal om zoiets te doen. Ik baat deze zaak bijna een jaar uit, ik werk hier dag en nacht aan en dan doen mensen zoiets, echt degoutant. Gelukkig hebben ze geen schade veroorzaakt in het café zelf en konden we gisteren gewoon opengaan. Weliswaar met een beperkt aanbod, omdat er heel wat drank verdwenen was. Ergens is er wel wat schrik of een vreemd gevoel dat anderen hier hebben binnen gezeten. We zullen zeker de opties bekijken en acties ondernemen om ongewenst in onze bar in de toekomst te vermijden”, besluit Anthony.

“Gelukkig was er geen schade in het café zelf en kunnen we gewoon opnieuw opengaan”

De politie van Blankenberge bevestigt dat er een aangifte werd ingediend. “We zijn ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen en zullen uitgebreid onderzoek voeren. Er werd ook al een pv opgesteld. We gaan zeker verder aan de slag gaan met de camerabeelden die ons bezorgd werden.”