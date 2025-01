Autodieven op heterdaad betrapt en opgepakt na gericht nachtelijk politietoezicht in Marke

In de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 januari konden de interventieteams van PZ Vlas twee mannen oppakken die bezig waren met het stelen van een auto in de Poortersstraat in Marke.

De zuidelijke rand van Kortrijk, niet toevallig de regio die het dichtst bij de Franse grens ligt, kreeg heel recent te maken met grenscriminaliteit, waarbij ingebroken werd in woningen en er ook twee auto’s gestolen werden. De politiezone VLAS was daarom extra alert en gericht op pad voor het uitvoeren van toezicht en controles.

Verdachte man

Afgelopen nacht, omstreeks 02.45 uur, werd in de Poortersstraat in Marke een verdachte situatie opgemerkt waarbij het duidelijk was dat criminelen bezig waren met het stelen van een auto die geparkeerd stond op de oprit van een woning. Even verderop werd ook een voertuig met Franse nummerplaat opgemerkt. Daarin zat een verdachte man op de bestuurdersstoel die zich probeerde te verbergen voor de voorbijrijdende patrouille. Zonder succes want hij werd opgemerkt en opgepakt.

Taxi gebeld

Aangezien het duidelijk was dat die verdachte niet alleen handelde, gingen de politieteams, met ondersteuning van de drone, in de buurt op zoek naar de handlanger(s). Kort daarna werd ter hoogte van de Baliestraat een taxi opgemerkt, tegengehouden en gecontroleerd. In de taxi zat, naast de taxibestuurder vooraan, een tweede verdachte van de poging autodiefstal op de achterbank. Hij had proberen weg te geraken uit de buurt door een taxi te bellen. Ook deze man werd opgepakt en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor en verder onderzoek.

De twee opgepakte personen zijn beiden meerderjarige (jonge)mannen uit Noord-Frankrijk. Zij zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Het verder onderzoek is momenteel lopende. Daarbij wordt onderzocht of de verdachten ook in aanmerking komen voor andere recente inbraken en (auto)diefstallen in de regio.