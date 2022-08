Auto opgegeven als gestolen in Torhout nadat eigenaar hem niet meer terugvindt

De politiezone Kouter onderzoekt een bizarre diefstal van een auto in de nacht van woensdag op donderdag in Torhout. Een man kwam het politiecommissariaat binnen gelopen omdat hij zich niet meer herinnerde waar hij zijn auto had geparkeerd. Ook de politie vond de auto niet terug. Men gaat er nu vanuit dat de wagen gestolen is.

De man uit Torhout stapte rond 1 uur het politiecommissariaat binnen. Hij meldde de politie dat hij zich niet meer herinnerde waar hij zijn wagen had geparkeerd. Het gaat om een Ford Kuga van acht jaar oud. De man kwam ook nogal verward over.

“Volgens de man stond zijn wagen geparkeerd op parking Deprez in de Blekerijstraat in Torhout”, zegt korpschef Kris Depovere van zone Kouter. “De man vond zijn auto daar echter niet meer terug. De politie is dan zelf gaan kijken en trof de wagen inderdaad niet aan. Omdat de man niet zeker was waar hij zijn auto had achtergelaten is de politie vervolgens zelf op zoek gegaan. We keken op andere parkings en in de buurt maar ook daar konden we de Ford nergens vinden. Vervolgens werd onderzoek gedaan via onze ANPR-camera’s maar ook daar werd de Ford niet gevonden. We gaan er nu dus vanuit dat de wagen gestolen werd en voeren daar verder onderzoek naar. We zullen onder meer collega’s van naburige politiezones vragen om camerabeelden te bekijken. De wagen en de nummerplaat werden intussen geseind.” Het is ook niet duidelijk hoe de dieven de auto konden stelen en of die slotvast werd achtergelaten. (JH)