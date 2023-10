Ardooie kreunt onder fietsdiefstallen

In het centrum van de gemeente Ardooie wordt er een toename vastgesteld van vandalenstreken.

Eerder deze maand werd schade vastgesteld aan de kijkhut in de Waterbek en aan de lokalen van de Chiro. Nu worden op diverse plaatsen in de gemeente fietsdiefstallen gemeld. In de omgeving van het Hofland, de Oude Lichterveldsestraat, het Marktplein klagen inwoners er over dat hun (elektrische) fiets gestolen werd, ook al was die op slot.

Dit is ook de Ardooise oppositiepartij Samenplus een doorn in het oog. Rudi Debusschere (nu Stroom) pleit voor een preventief beleid en meent dat camerabewaking waar veel fietsen geplaatst worden een hulp kan zijn. Een vijftal jaar geleden werden volgens het raadslid fietsen teruggevonden in de Watebek. Toen was Ardooie ook al het decor van fietsendieven. “Momenteel bestaan er al voldoende technieken om daar het water eens te screenen.”