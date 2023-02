Anonieme politieteams houden controleactie tegen fietsdiefstallen en overlast: “Stepdief en persoon met mes aangetroffen”

De politiezone Vlas heeft in Kortrijk opnieuw een overlastcontrole tegen fietsdiefstallen in de stad gehouden.

Op maandag 13 februari voerde de Politiezone VLAS opnieuw een controleactie uit tegen overlast en fietsdiefstallen in het centrum van Kortrijk. De politieteams waren dit keer volledig discreet en anoniem in het straatbeeld aanwezig, dit zowel in de voor- als namiddag.

“In totaal werden 18 personen en 11 voertuigen grondig gecontroleerd”, klinkt het bij de politie. “Op het Stationsplein werd een verdachte man gespot in de fietsenstalling, hij werd op heterdaad betrapt en opgepakt toen hij overging tot het stelen van een elektrische step.”

In beslag genomen

“In het Begijnhofpark werd dan weer bij een verdacht persoon tijdens de veiligheidsfouillering een mes aangetroffen. Het stak in zijn rugzak, tegen de man werd een proces-verbaal opgesteld en het mes werd in beslag genomen.”

“Deze gerechtelijke acties, die dus niet enkel heel zichtbaar maar ook volledig anoniem kunnen uitgevoerd worden, tonen duidelijk aan dat er ook op een doordeweekse maandag dieven op de loer liggen. Iedereen die verdachte personen of gedragingen ziet, wordt gevraagd om meteen te bellen naar ons lokaal oproepnummer 1701”, aldus nog de politie.