Amper vrij of twintiger vervolgt reeks diefstallen en inbraken: nieuwe celstraf van 32 maanden

Een 26-jarige jongeman uit Roeselare die meteen na zijn vrijlating opnieuw op dievenpad trok, krijgt van de rechter in Kortrijk een nieuwe, effectieve celstraf van 32 maanden. “Niets helpt, dan moet hij maar langer in de cel blijven”, vond de openbare aanklager.

Begin juli 2021 liep Timirlan T. voor de afpersing van een bejaarde man en 5 winkeldiefstallen 1 jaar cel op. Ook toen al gebeurden de diefstallen nadat hij amper een maand op vrije voeten was. Na zijn vrijlating op 18 augustus 2021 herhaalden de scenario’s van diefstallen van bromfietsen, gsm’s, cash geld en portefeuilles of inbraken zich.

“In amper 3 maanden tijd noteerden we opnieuw al 11 dossiers”, aldus de openbare aanklager. Op 13 november 2021 kon T. uiteindelijk in Oostende opnieuw opgepakt en aangehouden worden. Sindsdien verblijft hij opnieuw in de cel. Hij steelt om zijn drugsverslaving te financieren. In november 2020 kreeg hij ook al eens 1 jaar cel voor een reeks van 50 (fiets-)diefstallen. (LSi)