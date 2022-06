Amper maand na veroordeling opnieuw terecht voor winkeldiefstallen: “Was zelfs in strafonderbreking uit de gevangenis”

Amper een maand nadat hij tot een werkstraf van 130 uren werd veroordeeld voor een reeks van 9 winkeldiefstallen, moest een 49-jarige man uit Kortrijk zich opnieuw voor drie (gewelddadige) diefstallen voor de rechter verantwoorden. Ook nu vroeg hij een werkstraf te mogen uitvoeren.

Tussen mei en oktober 2020 verbleef de dakloze Hassan R. in de mannenopvang in Oostende. Hij pleegde in de stad toen ook enkele diefstallen. Hij was vooral uit op voedingswaren en cosmetica. Toen hij naar Kortrijk verhuisde, zette hij daar zijn diefstallenreeks verder. Op 28 november 2020 wou hij in een Kortrijkse nachtwinkel 3 flessen whisky inruilen voor een pakje sigaretten. Toen de uitbater daar niet wou op ingaan, ging hij met het pakje sigaretten aan de haal. Ook in twee warenhuizen sloeg hij toe. De man bekende. Hij liep al 10 eerdere veroordelingen voor diefstallen op en kreeg voor die nieuwe diefstallen 130 uren werkstraf.

Maar tussen januari en april 2022 kon hij in Kortrijk opnieuw op diefstallen bij Carrefour Express of Aldi betrapt worden. Volgens de openbare aanklager gebruikte hij telkens geweld om te vluchten of zich los te rukken. “Wat me vooral stoort, is dat hij de diefstallen pleegde toen hij in strafonderbreking uit de gevangenis was”, aldus de openbare aanklager. Het vorderde een effectieve celstraf van 15 maanden. “”Hij schaamt zich heel erg”, aldus zijn advocate Floor Ameye. “Hij is in de straten van Borgerhout opgegroeid en heeft al een moeilijk leven achter de rug. Hij had gewoon geen geld om iets te kopen.” Vonnis op 14 juli. (LSi)