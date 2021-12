Alweer zeven inbraken vastgesteld in ondergrondse kelderruimtes in De Panne: in totaal al negentien feiten

Voor de derde keer in een week tijd werden inbraken vastgesteld in ondergrondse ruimtes in De Panne. Deze keer werden zeven kelderdeuren opengebroken. Vorige week werd ingebroken in vier auto’s en acht bergingen. Het totaal aantal open gebroken ruimtes staat nu dus op negentien.

De nieuwe feiten werden deze keer vastgesteld op dinsdag rond 11.50 uur. Een onbekende dief forceerde er met een onbekend voorwerp zeven kelderdeuren van ondergrondse ruimtes op de Zeedijk in De Panne. Nadat de dief de deuren had opengebroken kon hij zich toegang verschaffen tot de betrokken ruimtes.

De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Op basis van de eerste politievaststellingen bleek dat deze ruimtes niet werden doorzocht. Zo was er geen wanorde aangericht. In eerste instantie blijkt dat er ook geen voorwerpen werden gestolen.

Derde keer

In een week tijd is het wel al de derde keer dat er in De Panne werd ingebroken in ondergrondse ruimtes. Vorige week woensdagnacht drong een dief een ondergrondse parkeergarage binnen op de Leopold I Esplanade en brak daar vier geparkeerde wagens open. Telkens werd een zijruit ingeslagen en stal de dief kleine voorwerpen.

Op kerstdag werd nieuwe feiten vastgesteld die zich tussen dinsdag en zaterdag afspeelden. Een onbekende dief naar de ondergrondse bergruimte van een appartementsgebouw in de Koninginnelaan in De Panne en brak er acht bergingen open. Er was schade aan de deur, deurlijst en het slot.

Uit één van de bergingen werden volgens een slachtoffer mogelijk twee flessen champagne gestolen. Bij verder nazicht bleek ook één garagebox praamsporen te hebben ter hoogte van het slot. De politie onderzoekt alle feiten.

(JH)