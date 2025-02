“Als kind was hij getuige van slachtpartij”: inbreker die na achtervolging in Knokke-Heist tegen boom crashte, vraagt mildheid aan rechter

Een 39-jarige Kosovaar riskeert voor de Brugse rechtbank veertig maanden effectieve celstraf voor zestien woninginbraken en acht pogingen daartoe. Ukshin A., die vooral op juwelen uit was, vroeg mildheid. Zijn advocate greep daarbij terug naar het verleden.

De politie wou op 11 november 2023 in Knokke-Heist een BMW aan een controle onderwerpen. De agenten staken de zwaailichten van hun voertuig aan, waarop de wagen ervandoor ging. Het kwam tot een achtervolging die voor de BMW eindigde met een crash tegen een boom. In het voertuig lag inbrekersmateriaal, een plooifiets en sleutels van een woning in Oostende. Daar trof de politie juwelen, parfum, cash geld en een zakhorloge aan.

De Kosovaarse inzittenden, Ukshin A. (39) en Dardan R. (35), werden niet aangehouden. Maar op 27 januari 2024 liep A. opnieuw tegen de lamp na een inbraak in Oostende. Het alarm ging toen af en A. probeerde te vluchten op een plooifiets. Ver raakte hij evenwel niet. Verder onderzoek linkte hem aan in totaal zestien woninginbraken en acht pogingen daartoe in De Haan, Oudenburg, Brugge, Bredene en Kortrijk.

Op het proces vroeg het OM donderdag veertig maanden effectief voor A. Zelf vroeg hij om mildheid. “Hij kampt met medische en psychische problemen”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “Als kind was hij in Kosovo getuige van een slachtpartij met meer dan honderd doden. Hopelijk kan de voorhechtenis, die al ruim een jaar duurt, volstaan als effectieve bestraffing.”

Dardan R. kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij wordt enkel vervolgd voor twee pogingen tot inbraak in Knokke-Heist en riskeert hiervoor zes maanden effectief. De rechtbank doet uitspraak op 13 maart. (AFr)