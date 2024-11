Alleenstaande mama van 3-jarige tweeling slachtoffer van autodiefstal: “De enige manier om ze warm en droog naar school te brengen”

Emilie Maes uit Bredene zit met de handen in het haar. Tijdens de nacht van maandag op dinsdag werd haar auto gestolen voor haar deur in de Roodborstjeserf in Bredene. “Als alleenstaande mama met een tweeling van drie jaar was dit mijn enige vervoersmiddel”, zegt de vrouw zuchtend.

In januari van dit jaar kocht Emilie een nieuwe Skoda Octavia. Fier als een gieter kon ze voortaan met een klein beetje extra luxe haar kindjes – een tweeling van amper drie jaar oud – naar school brengen. De vrouw werkt hard om haar kindjes alles te geven wat ze verdienen. Die auto is daar onderdeel van. Alleen hebben dieven het afgelopen nacht op haar wagen gemunt. “De auto stond zoals steeds voor mijn deur geparkeerd in de Roodborstjeserf”, vertelt Emilie. “Toen ik deze ochtend mijn kindjes naar school wou brengen, merkte ik dat de auto niet meer voor de deur stond.”

Gestolen, zo luidde het verdict, want de wagen was nergens meer te bespeuren. Emilie ging daarop aangifte doen, terwijl haar broer Robbert de kindjes naar school bracht. “Het moet tussen 3 en 4 uur gebeurd zijn”, weet Emilie. “We weten niet goed hoe ze de wagen hebben kunnen stelen. De sleutel en de reservesleutel zijn nog steeds in mijn bezit. Je zou denken dat die nieuwe wagens haast niet meer te stelen zijn, maar niets is blijkbaar minder waar.”

Gespot

De auto, met de nummerplaten van Emilie er nog op, werd nog gespot via een ANPR-camera in de richting van Jabbeke en korte tijd later in Oostende, ter hoogte van de zogenaamde blauwe bruggen in de richting van Bredene. “Voor hetzelfde geld staat die auto hier ergens in de buurt, hé. Na die twee keer werd de wagen op geen enkele camera meer gezien. Of hij staat in de buurt of de nummerplaten werden eraf gehaald”, aldus de vrouw.

Emilie zit met de handen in het haar, want het was haar enige vervoermiddel om haar kinderen veilig van en naar school te brengen. “Verschrikkelijk is dat”, zegt ze. “Die auto moest er net voor zorgen dat ik de kindjes droog en warm naar school kon brengen. Ik werk keihard om dat voor hen te kunnen doen, en dan wordt je wagen gewoon gestolen van voor de deur.”

“Voor hetzelfde geld staat die auto hier ergens in de buurt, hé”

Tijdens de diefstal bevonden de twee kinderstoelen van de tweeling zich nog in de wagen. “Deze morgen werd een oproep gelanceerd op de Facebookpagina ‘Bredene Helpt’ met de melding dat er een kinderstoel gevonden werd voor een woning in de Dorpstraat. We vermoeden dat ze met meerdere personen waren en dat ze plaats nodig hadden op de achterbank. De ene autostoel stond vast met Isofix en vermoedelijk kregen ze die niet los. Ik hoop dat ik de wagen nog terugkrijg, al acht ik de kans eerder klein. Het is verschrikkelijk om dit te moeten meemaken. Vooral voor de kindjes vind ik dit erg”, besluit Emilie boos.

Onderzoek gestart

Bij de politie van politiezone Bredene/De Haan zijn ze op de hoogte van de diefstal. “Er is inderdaad een aangifte bij ons gebeurd”, zegt commissaris Dennis Goes. “Er werd een proces-verbaal opgemaakt en er loopt een onderzoek naar de diefstal. Het gaat alvast om een alleenstaand geval. Tot nu toe hebben we geen weet van andere autodiefstallen in de regio.”