Algerijns duo riskeert twee jaar cel voor reeks van 61 inbraken in kelders in De Panne

Twee mannen van Algerijnse origine die in Noord-Frankrijk wonen riskeren elk twee jaar cel voor een serie van grootschalige kelderinbraken. Op twee data in maart sloegen ze toe in De Panne waarbij ze liefst 61 kelderinbraken pleegden, of toch proberen te plegen. Er werd in 7 gevallen buit gemaakt.

Het duo bestaande uit de 29-jarige Mohamed A. en de 18-jarige Ihab S. sloeg op zowel 7 en 21 maart toe in De Panne. Ze doorzochten de kelderruimtes van appartementsgebouwen in de Zeelaan, Visserslaan, Kapellelaan en Duinkerkelaan. In totaal pleegden ze 61 feiten maar slechts in zeven gevallen konden ze ook buit maken. In de 54 andere gevallen raakten ze ofwel binnen maar konden ze niet stelen ofwel raakten ze niet binnen. De buit bedroeg naast 3.500 euro cash ook wat alcoholische dranken, twee dure merkfietsen van Ridley, fietsbatterijen, laders en een kruimeldief en Mac Book.

Na de laatste feiten liepen ze tegen de lamp toen ze ’s avonds in Adinkerke de DK-bus naar Frankrijk nemen. Een getuige belde de politie omdat hij het vreemd vond dat het duo twee dure fietsen zonder de wielen bij had. Beiden riskeren nu twee jaar cel. Hun advocaten ontkenden de feiten niet en vroegen een celstraf met uitstel. “Dan zullen ze terugkeren naar Frankrijk waar ze wonen en zullen ze zich hier niet meer vertonen”, klonk het. Omdat de buit bijna volledig teruggeven werd waren er maar twee burgerlijke partijen. Een man eiste 200 euro voor schade aan de kelderdeur, een tweede man vroeg een symbolische euro. Vonnis op 23 augustus. (JH)