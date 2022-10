Alerte burger zorgt dat vrouw die inbrak opgepakt wordt

Dankzij een alerte burger kon de politie dinsdagochtend een vrouw oppakken die schade had aangericht aan de kantine van voetbalvereniging Club Roeselare en die ingebroken had in een geparkeerde wagen langs de Spanjestraat.

Een alerte burger merkte dinsdagochtend op dat een vrouw in een van de afvalcontainers van voetbalvereniging Club Roeselare aan het zoeken was. De vrouw sloeg daarna een van de ramen van de kantine van Club Roeselare in. Toen de burger, die inmiddels ook de politie had verwittigd, haar aansprak zette ze het op een lopen. Bij aankomst trof de politie de vrouw aanvankelijk niet aan, maar terwijl de agenten een verklaring aan het opnemen waren van de burger wandelde de vrouw net terug langs. De agenten konden haar inrekenen.

De vrouw gaf toe dat ze het raam van de kantine, waar normaal gezien de tickets worden verkocht, had vernield. De politieagenten vonden bij haar in een rugzak ook een gestolen gps, dashcam, een invalidekaart en boorddocumenten uit een wagen terug. Die bleken afkomstig te zijn uit een geparkeerde, maar niet gesloten wagen in de Spanjestraat. De vrouw had de verschillende voorwerpen en documenten uit de wagen gestolen.

Na verhoor door het parket besliste het parket de vrouw in snelrecht te dagvaarden. Binnenkort moet ze zich dus verantwoorden voor de rechter. “Bij ons heeft de vrouw niet gestolen. Het serieus grote raam is wel stuk”, aldus Stefaan Bogaerts, persverantwoordelijke bij Club Roeselare.