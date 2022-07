Alerte burger vindt gestolen fietsen terug aan jaagpad langs IJzer

Dankzij een alerte burger kon de buit van een diefstal op een camping al na een dag teruggevonden worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag verdwenen twee elektrische fietsen op een camping in de Brugsesteenweg in Nieuwpoort. De fietsen stonden op te laden aan een voortent van toeristen uit Wevelgem die er verbleven.

‘s Ochtends merkten ze op dat de fietsen van het merk Veloci verdwenen waren en deden ze aangifte bij de politie Westkust. Nadat een bericht in de krant en op Facebook was verschenen, vond een burger die over de diefstal las beide fietsen zondag terug. Ze stonden gestald aan het jaagpad aan de IJzer en vertoonden geen schade.

Van beide fietsen was wel de batterij en de batterijlader verdwenen. (JH)