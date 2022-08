Alarm verijdelt diefstal: Oostendenaar geklist met 20 pakken tabak

In de Colruyt van Nieuwpoort kon dinsdagmiddag een dief betrapt worden. De Oostendenaar had liefst 20 pakken tabak gestolen en werd gearresteerd.

De diefstal werd rond 15.45 uur gepleegd in de Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort. Een man uit Oostende had 20 pakken tabak gestolen en probeerde de winkel te verlaten. Daarbij ging het alarm af. Een winkelverantwoordelijke hield de man tegen en ontdekte de diefstal.

Winkelkar

De dader vertelde meteen dat hij niet de bedoeling had om de tabak te stelen maar dat hij enkel op weg was naar buiten om een winkelkar te halen. Daar werd weinig geloof aan gehecht.

De politie kwam ter plaatse en arresteerde de man. Hij werd overgebracht naar het commissariaat. (JH)