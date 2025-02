Agressieve iPhone-dief stampt naar vuilnisman die hem achterna ging in Oostende: achttien maanden effectieve celstraf

Een 33-jarige Algerijn heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor een resem diefstallen uit geparkeerde bestel- en vrachtwagens in Oostende. Fath B. had het vooral gemunt op iPhones.

Het was een alerte vuilnisman die op 13 september vorig jaar een einde maakte aan de strooptocht van de Algerijn, die illegaal in het land verblijft. Fath B. graaide toen een gsm mee uit een vuilniswagen. De bestuurder zette de achtervolging in maar kreeg een duw van B., die een kraakpand binnen vluchtte. Daar stampte hij meermaals op de voet van zijn achtervolger.

De politie snelde ter plaatse en kon B. in het pand arresteren, nadat ze de gestolen gsm deden rinkelen. Onderzoek linkte de Algerijn aan een vijftal gelijkaardige diefstallen in de loop van september. Daarbij maakte hij smartphones, bankkaarten en portefeuilles buit. B. had het vooral gemunt op iPhones. Met de bankkaarten deed hij contactloze betalingen.

Op het proces voor de Brugse rechtbank vroeg B. de vrijspraak voor de diefstallen. “In dat kraakpand werden bankkaarten uitgewisseld onder illegalen”, pleitte advocaat Jorn Verminck. Het informaticabedrog en illegaal bedrijf werden niet betwist. Meester Verminck wees voorts op het blanco strafblad en de precaire situatie van B. (AFr)