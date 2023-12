Achttien maanden cel voor twee pogingen tot inbraak in Bredene en De Haan: “Ik zocht enkel een slaapplaats”

Een 33-jarige Luikenaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden cel gekregen voor twee pogingen tot inbraak. B.B. ontkende dat hij zaken wou stelen.

Op 26 december vorig jaar klopte B.B. rond 10.25 uur op een rolluik van een woning in de Driftweg in De Haan. De bewoonster kwam naar buiten waarop de man wegliep. Later die dag trok B.B. een rolluik uit de geleiders op de gelijkvloerse verdieping van een woning in Bredene. De politie kon hem niet veel later arresteren. B.B. verzette zich en bedreigde de politie. Een agent zag hem ook een schroevendraaier weggooien.

Na twee maanden voorhechtenis kwam B.B. vrij. Op zijn proces ontkende hij met klem dat hij zaken wou stelen. Naar eigen zeggen leefde hij op straat en was hij op zoek naar een slaapplaats. Van de feiten in De Haan kon hij zich evenwel niets meer herinneren. B.B. liep in het verleden al veroordelingen op voor diefstal en slagen. (AFr)