Achttien maanden cel voor hardleerse dief

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 48-jarige Bruggeling veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf voor een reeks diefstallen. Tristan C. maakte enkele fietsen, maar onder andere ook bier, melk en kattenvoer buit.

De Brugse lokale politie werd op 12 november 2021 opgeroepen voor een diefstal uit een tuinhuis. Ter plaatse bleken ook spullen verdwenen te zijn uit het tuinhuis van een buurman. Op 1 december verwittigde de partner van Tristan C. de politie omdat er plots gestolen spullen in haar woning stonden. Uiteindelijk waren drie huiszoekingen nodig om de buit volledig in kaart te brengen. De beklaagde maakte meerdere fietsen buit, maar ook pakweg een hondenhalsband, kattenvoer, bakken bier en een bladblazer.

C. kon later nog gelinkt worden aan twee winkeldiefstallen. Zo maakte hij op 2 maart 2022 bij Kruidvat in Blankenberge een horloge, bodylotion, batterijen en een neustrimmer buit. Diezelfde dag had hij bij Carrefour ook een fles cava gestolen. Ten slotte werd de beklaagde twee weken later bij een tramhalte betrapt toen hij aan een fiets stond te prutsen.

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde al talloze veroordelingen opliep voor diefstallen. In die omstandigheden werd deze keer 18 maanden effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De verdediging betwistte de feiten niet, maar benadrukte dat het om stommiteiten onder invloed van alcohol ging. “Want wie steelt er nu eigenlijk zes flessen melk?”, aldus meester Alexander Verstraete. Daarnaast werd gepleit dat C. nu Antabuse neemt om zijn alcoholprobleem te bestrijden. Hij zit een vorige straf onder elektronisch toezicht uit. “Er is een positieve evolutie, maar met een effectieve straf valt het hele kaartenhuisje in elkaar.” De verdediging drong daarom tevergeefs aan op een werkstraf.