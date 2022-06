Achttien maanden cel voor Brugs koppel dat bergruimtes appartementsgebouw leegroofde

Een 40-jarige man en een 32-jarige vrouw hebben voor de Brugse rechtbank beiden achttien maanden cel gekregen voor een reeks inbraken in de bergruimtes van het appartementsgebouw waar ze wonen.

Tussen 28 maart en 19 december 2020 werden de bergruimtes van een appartementsgebouw langs de Landjuwelenstraat in Brugge geteisterd door inbraken. De dieven hadden het vooral gemunt op fietsen en werkmateriaal, maar ook schoonmaakproducten en leesboeken behoorden tot de buit. Omdat er geen braaksporen waren bij feiten in de gemeenschappelijke bergruimtes, maar enkel bij die in de private bergruimtes werd duidelijk dat de daders in het gebouw woonden. Op 4 april 2020 kon een van de bewoners van het gebouw Tom V. (40) en Davina V. (32) op heterdaad betrappen. Het koppel sloeg toen op de vlucht.

In de bergruimte van Tom V. werd een trapladder gevonden die in het gebouw gestolen werd. Bij een huiszoeking op 8 april 2020 trof de politie in zijn appartement, waar ook Davina V. verbleef, een grote hoeveelheid gestolen goederen aan, vooral onderdelen van fietsen, bromfietsen en werkmateriaal. Omdat het volgens de rechter niet vaststaat dat ze die zelf ontvreemdden werden ze wat die spullen betreft enkel schuldig bevonden aan heling. Davina V. werd wel veroordeeld voor drie diefstallen die in haar eentje pleegde. Tom V. werd ook schuldig bevonden aan verboden wapendracht, omdat hij een vlindermes bij zich had. (AFr)