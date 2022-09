Achtervolgde winkeldief eindigt… in armen van de politie

Na een winkeldiefstal in de in de Alfons Pieterslaan in Oostende kwam het tot een schermutseling tussen de dader en een veiligheidsagent. Het kwam tot een achtervolging die eindigde pal voor de winkel waar de politie net arriveerde.

De politie van Oostende kreeg dinsdag kort na de middag een melding van een winkeldiefstal met geweld. In een grootwarenhuis in de Alfons Pieterslaan bemerkte een veiligheidsagent dat een 26-jarige man niet alle boodschappen op de band legde om te betalen.

De veiligheidsagent sprak de klant hierop aan na het voorbijlopen van de kassa. Hierop begon de klant onmiddellijk te schoppen tegen de ribben van de man. De klant poogde weg te lopen maar daar stak de veiligheidsagent letterlijk een voetje voor. De klant viel, krabbelde terug recht en deelde opnieuw schoppen en slagen uit. Daarna zette hij het op een lopen.

Onder invloed

De veiligheidsagent zette de achtervolging in en verwittigde de politie. Tijdens de achtervolging besliste de winkeldief plots om terug richting warenhuis te lopen. De achtervolging eindigde voor de winkel waar de politie net kwam toegesneld.

Volgens de politie was de verdachte duidelijk onder invloed maar kon die overmeesterd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De veiligheidsagent legde een verklaring af en zal zich melden bij de huisarts voor zijn verwondingen. Een pv wegens winkeldiefstal met geweld wordt opgesteld.