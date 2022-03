Acht maanden cel en boete voor Fransman na dieventocht in Kortrijkse stationsbuurt

De 42-jarige Fransman die in de nacht van 23 op 24 oktober dankzij het stille alarm van biljartzaak Shooters in Kortrijk kon gevat worden, is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 8 maanden en een boete van 1.200 euro voor enkele inbraken. In dronken toestand miste hij zijn trein en trok dan maar op dievenpad.

Uitbater van Shooters Benoit De Guffroy lag die nacht amper in zijn bed na een geslaagd karaoke-event in Shooters toen hij door het stil alarm in zijn zaak in de Oude Vestingsstraat in Kortrijk werd gewekt. Op de doorgestuurde beelden op zijn smartphone zag hij hoe iemand in het donker achter de toog aan de kassa aan het prutsen was. De uitbater belde meteen de politie, die ook onmiddellijk reageerde en verschillende patrouilles ter plaatse stuurde. Dankzij de beelden kon de uitbater de agenten telefonisch instructies geven over de bewegingen van de inbreker. Vanop afstand kon hij op vraag van de politie ook de lichten in de zaak aanmaken waardoor de agenten niet in het donker moesten opereren.

De Franse dief kon vrij snel opgepakt worden. Hij zat achter de toog verstopt. Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij die avond en nacht ook in cafés Den Bras en de Geverfde Vogel diefstallen van een jas en een handtas met inhoud had gepleegd. Dankzij het cameranetwerk van de stad kon gezien worden hoe hij voor de inbraak bij Shooters zijn eerdere buit in de hal van een vlakbij gelegen appartementsgebouw had verstopt. Eerder op de dag was Fouad B. uit Rijsel al in dronken en agressieve toestand gecontroleerd. Toen had hij documenten op zak van een slachtoffer van een inbraak waar 350 euro en juwelen waren gestolen. Voor zijn strooptocht bleek hij de trein richting woonplaats in Rijsel te hebben gemist. “Ik heb spijt en zal na mijn vrijlating zeker niet meer in België blijven”, aldus B. die sinds zijn arrestatie eind oktober nog altijd in een Belgische cel verblijft. Een onbekende voor het Franse gerecht is hij zeker niet. Hij liep er al eens 10 jaar celstraf op. (LSi)