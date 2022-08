Acht flessen Cola Zero gestolen bij kelderinbraak

Afgelopen weekend werd een kelderinbraak vastgesteld in de Steekspelstraat in Koksijde.

Zaterdag rond 16 uur werd de politie ingelicht over een diefstal in de kelder van een appartementsgebouw. Een onbekende praamde een onbekend voorwerp tussen de deur en de deurlijst en kon zo de gesloten deur van de kelder openen. Er werd een pak van acht flessen Cola Zero ontvreemd. De politie kreeg aangifte van de feiten. (JH)