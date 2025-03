Aanrijding na diefstal: Man onder luid protest afgevoerd na veroordeling voor reeks diefstallen: “Ik heb nooit schoenen gestolen”

Een 50-jarige man krijgt dertien maanden cel en 800 euro boete voor een reeks diefstallen. Een incident bij een schoenenwinkel, waarbij de dief in zijn vlucht de zoon van de uitbater aanreed, bleef de man altijd ontkennen. Toen hij hoorde dat hij ook voor dit feit veroordeeld werd, moest hij onder luid protest terug naar de cel gebracht worden.

Op zijn proces gaf A.E. toe dat hij met een drankprobleem kampte en flessen drank stal in supermarkten, onder meer in de regio rond Gent en in Harelbeke. De man werd meermaals op heterdaad betrapt maar mocht telkens opnieuw beschikken, waarna hij terug aan het stelen ging.

Op 8 mei vorig jaar zou A.E. ook een paar Adidas-sneakers hebben gestolen in schoenenzaak Bristol in Zwevegem. “Nadien nam hij de vlucht met een Opel Corsa maar mijn cliënt ging hem achterna op zijn brommer”, zei de advocaat van de zoon van de winkeluitbater. “Op de parking werd hij zonder meer aangereden.”

De dief kon ontkomen en de betrokken Opel Corsa werd pas vier maanden later gevonden in Dilbeek, met A.E. aan het stuur. Die beweerde echter dat hij niets te maken had met de feiten in Zwevegem.

De man kwam persoonlijk langs om zijn vonnis te aanhoren en zwaaide met een document dat volgens hem moest bewijzen dat hij de Opel Corsa pas recent kocht. Toen de rechter A.E. meedeelde dat het daarvoor nu te laat was en dat hij in de gevangenis moest blijven, ontstak de man in woede.

Onder luid protest moest hij door de politie weggebracht worden. A.E. kan nog in beroep gaan.